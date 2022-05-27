Авербух о словах Нугумановой про Рукавицына: «Каждый имеет право на мнение, на какие-то высказывания, но я в данном случае точно на стороне тренера»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Валентин Молотов Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая рассказала об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Могу сказать только одно – я работал с группой Жени Рукавицына, не единожды ставил программы его ребятам и, в частности, Диме Алиеву.

По моим наблюдениям, атмосфера на тренировках там прекрасная, и вообще они очень интеллигентные и тонкие люди – и Женя, и Валентин Молотов. Я с огромным уважением отношусь к ним, всегда буду их поддерживать.

Конечно, каждый имеет право на мнение, на какие-то высказывания, но я в данном случае точно на стороне тренера», – сказал Авербух.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные