Авербух о словах Нугумановой про Рукавицына: «Каждый имеет право на мнение, на какие-то высказывания, но я в данном случае точно на стороне тренера»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая рассказала об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Могу сказать только одно – я работал с группой Жени Рукавицына, не единожды ставил программы его ребятам и, в частности, Диме Алиеву.

По моим наблюдениям, атмосфера на тренировках там прекрасная, и вообще они очень интеллигентные и тонкие люди – и Женя, и Валентин Молотов. Я с огромным уважением отношусь к ним, всегда буду их поддерживать.

Конечно, каждый имеет право на мнение, на какие-то высказывания, но я в данном случае точно на стороне тренера», – сказал Авербух.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»