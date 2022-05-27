Андрей Мозалев: «В этом сезоне видел Нугуманову в коридорах после льда почти каждый день в слезах. Она мне рассказывала о происходящем»

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Андрей Мозалев Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал слова Елизаветы Нугумановой, заявившей об угрозах со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Наткнулся на интервью Лизы Нугумановой. Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем.

Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые отдаются полностью своей работе и живут фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренне удачи, самого хорошего, и чтобы на ее пути встречались только хорошие моменты. Знаю ее хорошо, она добрая и честная», – написал Мозалев в своем телеграм-канале.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

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