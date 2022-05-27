Андрей Мозалев: «В этом сезоне видел Нугуманову в коридорах после льда почти каждый день в слезах. Она мне рассказывала о происходящем»

Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал слова Елизаветы Нугумановой, заявившей об угрозах со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Наткнулся на интервью Лизы Нугумановой. Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем.

Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые отдаются полностью своей работе и живут фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренне удачи, самого хорошего, и чтобы на ее пути встречались только хорошие моменты. Знаю ее хорошо, она добрая и честная», – написал Мозалев в своем телеграм-канале.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»