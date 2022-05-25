Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

Фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что тренеры из команды заставляли ее сбрасывать вес, а также не давали кататься на льду со взрослыми.

– Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Забавно было это слышать.

– Ты сейчас говоришь об очень серьезных вещах.

– Ну, вот так. У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом. А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть – я их слушала, худела, они же все-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит.

Я все-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Да, я не спорю, Аня Щербакова и Камила Валиева прекрасны. Но они вот такие – худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически. Плюс они все-таки немного моложе меня, это тоже фактор.

В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно все исправила, но это не так. Ну, не толстая я!

А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса.

– Но кататься ты все равно собираешься?

– Да, я в любом случае буду кататься, моя карьера продолжается. Мне нравится кататься, я это не оставлю. И у людей не получится выбить меня из колеи, что бы ни случилось. Просто в прошлом сезоне так сложилось, что у меня не было тренера. Я занималась одна.

– В каком плане?

– Ну, буквально. Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми.

– А почему? Как тренеры это объясняли?

– Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил», – сказала Нугуманова.

Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет