Леонова о словах Нугумановой: «Это спорт высших достижений, я в принципе не понимаю, почему спортсмену нужно жаловаться на рекомендации похудеть»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию прокомментировала слова Елизаветы Нугумановой о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров по поводу лишнего веса.

«Что касается лишнего веса, как человек, который с этим сталкивался, я могу сказать, что да, в этом сезоне Лиза была не в своих кондициях. Нормально об этом говорить. В моей карьере такие моменты были не один раз, и я, чтобы как-то изменить ситуацию и прийти в себя, над этим работала. Мой рабочий вес такой-то, нужно к нему стремиться, иначе ничего не будет, результата не будет.

Это спорт высших достижений, я в принципе не понимаю, почему в таком случае спортсмену нужно жаловаться на рекомендации похудеть.

Лиза очень талантливая, у нее есть все, чтобы быть в топ-6, топ-8 фигуристок России. Но она не все резервы включает, чтобы добиться результата. Вес – очень важная тема. То, что ты видишь в зеркале и как ты себе нравишься, это одно дело. Но весы не обманешь.

С ней (проблемой веса) нужно бороться. Может, Лиза искала легких путей, не очень хочу комментировать этот момент. Просто по своей практике скажу, что весы реально не обманешь, и это сильно влияет на результат тренировок. Если бы она задалась целью снизить вес, у нее бы получилось. Но когда вся команда тебе об этом говорит, а ты проблемы не видишь…

У меня сейчас спортсмены – детки 2015 года. И их уже можно приучать к тому, что нужно следить за питанием. Я их к этому стараюсь подводить. Не съесть лишнего, пойти попрыгать на скакалке лишний раз.

Я считаю нормальной ситуацию, когда есть какой-то график взвешиваний, через день хотя бы или раз в неделю. Нормально, что тренер контролирует вес и говорит спортсмену, что ему нужно схуднуть. Не думаю, что фигуристы в других группах верят зеркалу и по нему определяют, как они выглядят и нужно ли им худеть. Они взвешиваются не то что через день, а несколько раз в день.

Возьмем Анастасию Губанову. Она два сезона назад была просто «плюшкой», она на меня даже не обидится за это. Она сама это понимала, ей было тяжело кататься и прыгать. Хотя она прыгала силой все равно. Но когда она в олимпийском сезоне преобразилась, это стало заметно всем.

Девочка начала работать над собой. Она и тогда (в большем весе) прыгала, просто тяжелее, и выглядела по-другому. Наверное, у нее была мотивация – выступать за Грузию на главных стартах, в том числе на Олимпийских играх, и у нее этот сезон отлично сложился. Может быть, у Лизы не было мотивации похудеть и привести себя в порядок. Насте было нужно, и она это сделала», – сказала Леонова.

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»