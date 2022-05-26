Нугуманова о тренерском штабе Рукавицына: «Обида сильная накопилась. Они не захотели отправлять меня на финал Кубка России, и я лишилась шанса закончить сезон на неплохой ноте»

Теги сборная России Кубок России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что тренерский штаб Евгения Рукавицына отказался вносить ее в заявку на финал Кубка России, который в феврале проходил в Саранске.

– На финал Кубка России, как я сказала уже, заявку даже просто не отправили. Это неприятно. А я же не могу сама себя заявить – это должны сделать тренеры, но вот так. Я хорошо была к нему готова, стала бы там первая и снова отобралась бы в сборную. Но, видимо… Даже не знаю, как это назвать.

– А почему не отправили? Как я понимаю, это же школа должна делать?

– Тренер должен отправить в школу, школа – в федерацию. Схема сложная. А насчет того, почему не отправили – люди просто этого не хотели. Объяснений мне никто так и не дал. Я целенаправленно готовилась к нему, чтобы занять первое место и попасть в резерв сборной.

Обида сильная накопилась, конечно. Я весь сезон ничего не рассказывала, не давала интервью. С другой стороны, смысла в обидах тоже немного. Ты же не уговоришь их, если они не хотят, правильно?

– Давай для понимания конкретизируем: говоря «они», мы на самом деле подразумеваем Евгения Владимировича Рукавицына, так?

– Да. Тренеры должны были отправить заявку, я просила их это сделать. Но в итоге мне просто сказали: «Ты не отобралась». А я думала – ну как так? Места же есть, и в таком случае любой, кто катался на двух этапах кубка, может выступить в финале.

Но тренеры не захотели отправлять меня туда, и я лишилась шанса закончить сезон на неплохой ноте, – рассказала Нугуманова.

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