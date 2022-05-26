Лайшев о словах Нугумановой: «Нельзя трогать авторитет тренера. Не нужно гонять обиду всю жизнь, надо уметь пропускать и делать полезные выводы»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» высказался об интервью фигуристки Елизаветы Нугумановой.

Нугуманова, которая тренировалась у , заявила, что тренеры заставляли ее сбрасывать вес и позволяли себе оскорбительные комментарии в ее адрес.

– Что я думаю об этой ситуации? Здесь психологом должен быть тренер. Как педагог, как воспитатель. С одним ребенком можно поговорить так, это на него действует хорошо, а другой остро все эти нюансы воспринимает. Особенно девочки.

Скажешь им, они будут всю ночь гонять это в памяти. Но тут просто надо абстрагироваться, близко к сердцу не воспринимать. Главное – совершенствоваться и знать, что ты лучше всех.

Но наверняка все эти замечания, подсказки пойдут спортсмену на пользу. Все должно строиться на взаимоотношениях, которые позволяют по-житейски мудро все воспринимать.

А спортсмену, опять же, главное – верить в себя и понимать, что эти советы и замечания в дальнейшем помогут ему. Да, может, немножко, вес надо сбросить, может, прическа немножко не та.

– Но, может, и тренерам нужно быть чуть тактичнее?

– Ну, знаете, тут нельзя трогать авторитет тренера. Как бы это ни привело к тому, что мы начнем взрослого, старшего человека критиковать по всем статьям.

Работа тренера, как и работа учителя, нервная. Учитель в классе тоже может сорваться, нечаянно что-то вскрикнуть. Но это не означает, что нужно гонять эту обиду всю жизнь. Просто надо уметь пропускать и делать полезные для себя выводы.

Нужно сказать спасибо, улыбнуться, продолжать делать свою работу и показать тренеру, что когда-то он не был прав. А в принципе такое во всех видах спорта бывает.

И Николай Карполь в волейболе резко высказывался, и Ирина Александровна Винер в художественной гимнастике, и Этери Георгиевна Тутберидзе. Это нормальный рабочий процесс.

Повторюсь, просто спортсмену не надо все близко к сердцу принимать, но в тоже время нужно прислушаться к ценным советам тренера, – сказал Лайшев.

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

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