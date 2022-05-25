Софья Самодурова: «Тренером смогу себя назвать, только когда у моих воспитанников появятся результаты. Сейчас отношу себя к начинающим тренерам-практикам»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о начале тренерской работы в группе Алексея Мишина.

Ранее 19-летняя Самодурова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я смогла влиться в команду Алексея Николаевича как молодой специалист. Это настоящий подарок. Но все равно я дважды в неделю хожу на тренировки со своей группой. Выполняю там привычные элементы, в том числе прыжки.

Я ведь выступаю в шоу, поэтому хочу держать себя в форме, ставить новые программы. Но это не мешает переключаться на новую постоянную работу.

Я пока просто помогаю Татьяне Николаевне (Мишиной): наблюдаю за учениками, даю им советы. На каждую тренировку пишется план, у всех фигуристов отдельные задачи. Мы их обсуждаем вместе с Татьяной Николаевной, и так я сама постепенно учусь ремеслу наставника.

А тренером смогу себя назвать, только когда у моих воспитанников появятся результаты. Сейчас отношу себя к начинающим тренерам-практикам и в вузе я получаю профильное образование», – сказала Самодурова.