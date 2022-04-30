Татьяна Мишина: «Самодурова смогла стать чемпионкой Европы благодаря волевому характеру. Не стала бы говорить, что Софье повезло»

Теги сборная России Алексей Мишин Антон Сихарулидзе женское катание Татьяна Мишина Софья Самодурова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала решение чемпионки Европы Софьи Самодуровой завершить карьеру.

«Соня вообще очень интересный человек. Она такая разносторонняя девушка, помимо того, что занималась и занимается фигурным катанием, всегда и хорошо училась. Она умная девушка. Хорошо знает английский язык, занималась музыкой, пением. Это говорит о том, что человек она разносторонний. Мы всегда ей помогали, с желанием с ней работали, и родители ее очень много участвовали в ее становлении.

Не столько даже в фигурном катании, сколько в становлении ее как личности. Родителям всегда важно помогать с учебой и развивать еще какие-то таланты. Коль доверили тренерам, так скажем, никогда они не лезли ни в какие тренерские дела, всегда очень доверяли. И мама, и папа. Очень приятная семья. Сестра Сони тоже была фигуристкой. Семья понимающая, как надо поддерживать ребенка и помогать ему.

Соня показала хороший результат. У каждого есть свои возможности. То, что она смогла стать чемпионкой Европы, это благодаря ее характеру волевому. Она в нужный момент, в нужный час использовала все свои возможности, свой потенциал и выиграла чемпионат Европы. Там были и другие фигуристки, которые не смогли этого сделать. Так что говорить, что Софье повезло, я бы не стала. Вообще не стала бы употреблять слово «повезло», потому что везет сильнейшим. В тот момент Софья проявила характер, а вообще делала она это часто.

Редко мы как тренеры могли сетовать на то, что она вышла и не сделала что-то. Она на что готова была, то показывала и делала. Это было ее решение. Мы бы поддерживали Софью в любых ее начинаниях. Просто почувствовала, что и следующий сезон получается неопределенным в плане международных стартов. Она учится, будет учиться дальше и совмещать это с тренерской работой. Она уже с нашими младшими ребятами, хорошо подключилась. Тут и Алексей (Мишин) помог, и федерация поддержала, разговаривала с Антоном Сихарулидзе», – рассказала Мишина.

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