Татьяна Мишина: «Туктамышева идет вперед и прогрессирует, ни в коем случае не снижает планку»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп. 

«Как это получилось? Лиза просто тренируется. Она его прыгала и раньше. Сейчас восстановила свой четверной тулуп.

Она в хорошей форме и выложила замечательный четверной! За Лизу можно только порадоваться! Она идет вперед и прогрессирует, ни в коем случае не снижает планку. Я была очень рада, увидев это!

Сейчас Лизочка улетела выступать на шоу Ильи Авербуха. Нам некогда было с ней пообщаться. Завтра уже репетиция. С ней были Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева. Они и натренировали ее! Именно благодаря их настрою Лиза это и сделала! Горжусь ей» — сказала Мишина.

Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп

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