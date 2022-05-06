Татьяна Мишина: «Туктамышева идет вперед и прогрессирует, ни в коем случае не снижает планку»

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп.

«Как это получилось? Лиза просто тренируется. Она его прыгала и раньше. Сейчас восстановила свой четверной тулуп.

Она в хорошей форме и выложила замечательный четверной! За Лизу можно только порадоваться! Она идет вперед и прогрессирует, ни в коем случае не снижает планку. Я была очень рада, увидев это!

Сейчас Лизочка улетела выступать на шоу . Нам некогда было с ней пообщаться. Завтра уже репетиция. С ней были и . Они и натренировали ее! Именно благодаря их настрою Лиза это и сделала! Горжусь ей» — сказала Мишина.

Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп