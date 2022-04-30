Илья Авербух: «Под руководством Мишина Самодурова полностью раскрыла свой талант. Ведь на чемпионате Европы она обошла Загитову»

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Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух оценил решение чемпионки Европы Софьи Самодуровой завершить карьеру.

«Я считаю, что Софья приняла очень разумное и зрелое решение. И очень положительное. Потому что у нее была достаточно успешная карьера, она выиграла чемпионат Европы в Минске. Софья правильно оценивает свои силы, надо идти вперед. Я поддерживаю это решение и всегда поддерживал Софью, когда она выступала. И я тоже ей лично сказал, что это абсолютно правильно и надо идти вперед.

Под руководством Алексея Николаевича (Мишина) Софья полностью раскрыла свой талант. И ведь на чемпионате Европы она обошла Алину Загитову. И то, что было заложено в Софье, она реализовала полностью.

Она пока больше готовится к ледовым шоу, но постепенно будет передавать свой опыт ученикам. Изначально у нее есть большой потенциал для того, чтобы стать хорошим и известным тренером. И хочу пожелать ей в этом удачи. Еще раз подчеркну, что это очень правильное и мудрое решение.

Рад ли буду видеть ее в своих шоу? Я всегда поддерживаю Софью. Участие Софьи в ледовых шоу – это всегда большой праздник для всех», – сказал Авербух.

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