Илья Авербух: «Под руководством Мишина Самодурова полностью раскрыла свой талант. Ведь на чемпионате Европы она обошла Загитову»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф оценил решение чемпионки Европы Софьи Самодуровой завершить карьеру.

«Я считаю, что Софья приняла очень разумное и зрелое решение. И очень положительное. Потому что у нее была достаточно успешная карьера, она выиграла чемпионат Европы в Минске. Софья правильно оценивает свои силы, надо идти вперед. Я поддерживаю это решение и всегда поддерживал Софью, когда она выступала. И я тоже ей лично сказал, что это абсолютно правильно и надо идти вперед.

Под руководством Алексея Николаевича (Мишина) Софья полностью раскрыла свой талант. И ведь на чемпионате Европы она обошла . И то, что было заложено в Софье, она реализовала полностью.

Она пока больше готовится к ледовым шоу, но постепенно будет передавать свой опыт ученикам. Изначально у нее есть большой потенциал для того, чтобы стать хорошим и известным тренером. И хочу пожелать ей в этом удачи. Еще раз подчеркну, что это очень правильное и мудрое решение.

Рад ли буду видеть ее в своих шоу? Я всегда поддерживаю Софью. Участие Софьи в ледовых шоу – это всегда большой праздник для всех», – сказал Авербух.