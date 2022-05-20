Бах о допинговом скандале с Валиевой: «МОК ждет скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведем церемонию награждения»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о допинговом деле российской фигуристки .

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования. В личном турнире она стала четвертой.

«Мы в контакте с Всемирным антидопинговым агентством и Международным агентством тестирования (ITA) по этому вопросу.

Дело на контроле антидопинговых служб, не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждем скорого разрешения этого дела.

Как только это случится, мы проведем церемонию награждения. Не стоит гадать, когда она произойдет, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация», – сказал Бах на пресс-конференции.

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