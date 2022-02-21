«Насчет оправдать Баха – не знаю, но понять его можно, потому что слишком много на них навалилось». Журова о словах главы МОК про тренеров Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о тренерах Камилы Валиевой.

После выступления Валиевой на Олимпиаде в Пекине, где она заняла четвертое место, Бах раскритиковал окружение фигуристки, посчитав, что оно должным образом не поддержало ее на фоне допинг-скандала.

«Как будут помнить четвертое место Алексея Немова, который успокаивал зал, будут помнить Валиеву с ее четвертым местом. Мы должны поддержать девчонок, каждая из них могла стать олимпийской чемпионкой. Какая драма разыгрывалась, как Этери (Тутберидзе) нужно было смодерировать ситуацию.

Насчет оправдать Баха – не знаю, но понять его можно, потому что слишком много на них навалилось. Они сами слили информацию сначала, а потом, когда на них все навалилось, вроде виноваты, не понимают, их все злыми тетками-дядьками обзывают.

Они думают, что они добрые, потому что разрешили Камиле выступать. Могли ее забанить и никуда не пустить. У него нервы сдали. Но если бы Баху показали разные камеры, (он бы увидел), как общалась Этери с Камилой, было бы другое дело. Мой тренер со мной бы хуже разговаривал, если бы я так «навалялась»

Давайте посмотрим на это лет через пять. Со временем люди к этому по-другому будут относиться. Потом Этери ее прижала, обняла, все это видели. Это их взаимоотношения, они выстраиваются годами. Камиле сбили весь график, она физически не выдержала», – сказала Журова.

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