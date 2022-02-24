Жулин о реакции Тутберидзе на прокат Валиевой: «Этери Георгиевна сделала все правильно. Если бы она сказала: «Иди сюда, моя зайка», они бы залили лед слезами»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировал свое обращение к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его слов про окружение .

Ранее Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на в Пекине.

«Я писал это письмо, потому что мне показалось, что он обязан это все хотя бы увидеть. Такого цинизма я давно не видел, чтобы так жестко убирать девочку. А потом просто цинично сказать, что он так переживал за ее выступление, когда она начала падать, и у нее не было ни моральных, ни физических сил.

И потом он вдруг возмутился, как жесткое ее приняла Этери Георгиевна. А Этери Георгиевна как разумный человек сделала все абсолютно правильно. Потому что если бы она сказала: «Ты моя маленькая, иди сюда, моя зайка», они бы залили лед своими слезами.

А так она отреагировала, как тренер должен реагировать на ошибки своего ученика, который, между прочим, еще 4 года прокатается. Я очень на это надеюсь. Такой гениальной девочки мир еще не видел. Она просто феноменальная», – сказал Жулин в подкасте «Больше спорта».

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