Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о .

Ранее Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на . Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Валиева специально завалила произвольную программу? Максимально абсурдно. Я ее знаю очень хорошо, мы не один год в сборной. Мы с ребятами из комиссии даже написали письмо в ее поддержку, так как уверены в чистоте Валиевой и непонятности этой ситуации.

Что касается заявления Баха, для Международного олимпийского комитета тема ментального здоровья невероятно важна. Но тут вопрос, где заканчиваются полномочия , когда они начинают лезть во взаимоотношения между тренером и спортсменом. Если мы говорим, что огромный прессинг сломал девочку и Тутберидзе якобы ее холодно встретила, она сломалась гораздо раньше.

Те, кто следят за Тутберидзе, знают, что она от старта к старту абсолютно одинаковая. После окончания программы, когда подъезжает спортсмен, она всегда говорит про ошибки. Возможно, для Камилы был бы шок, если бы она подъехала, а Этери Георгиевна начала вести себя иначе.

Меня учили не лезть в чужие взаимоотношения. Как мы сейчас лезем? Это человек, который лично вырастил эту спортсменку. Я видел их взаимоотношения. У них максимально теплые отношения. Валиева относится к ней, как ко второй маме», – сказал Гурейро.

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