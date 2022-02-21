Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о Камиле Валиевой.
Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.
«Валиева специально завалила произвольную программу? Максимально абсурдно. Я ее знаю очень хорошо, мы не один год в сборной. Мы с ребятами из комиссии даже написали письмо в ее поддержку, так как уверены в чистоте Валиевой и непонятности этой ситуации.
Что касается заявления Баха, для Международного олимпийского комитета тема ментального здоровья невероятно важна. Но тут вопрос, где заканчиваются полномочия МОК, когда они начинают лезть во взаимоотношения между тренером и спортсменом. Если мы говорим, что огромный прессинг сломал девочку и Тутберидзе якобы ее холодно встретила, она сломалась гораздо раньше.
Те, кто следят за Тутберидзе, знают, что она от старта к старту абсолютно одинаковая. После окончания программы, когда подъезжает спортсмен, она всегда говорит про ошибки. Возможно, для Камилы был бы шок, если бы она подъехала, а Этери Георгиевна начала вести себя иначе.
Меня учили не лезть в чужие взаимоотношения. Как мы сейчас лезем? Это человек, который лично вырастил эту спортсменку. Я видел их взаимоотношения. У них максимально теплые отношения. Валиева относится к ней, как ко второй маме», – сказал Гурейро.
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