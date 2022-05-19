Милонов о переходе Забияко в сборную Канады: «Пусть пляшет там перед трансгендерами. А потом ее выбросят, как и всех остальных»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Наталья Забияко может перейти в сборную Канады.

– В Канаду, одну из самых негативно настроенных к нам стран. Пусть едет. И пусть не забывает, кто ее учил и тренировал. Пусть пляшет там перед трансгендерами. А потом ее выбросят, как и всех остальных. И будет она там спиваться.

– Как вы считаете, должны ли применяться какие-то меры к таким людям? Может быть, лишение гражданства?

– Они почти наверняка получали здесь какие-то награды. Нужно их все отобрать, – сказал Милонов.