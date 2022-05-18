Великова о возобновлении карьеры Забияко: «Раз она переходит в сборную Канады, переживать за нее не буду, я патриотка»

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Заслуженный тренер России Людмила Великова высказалась о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады. 

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«Если она это время не каталась, вернуться будет трудно. В шоу – это совсем другое дело. В спорте надо прыгать, а теряются прежде всего прыжки. Наверное, не может найти себя в другом месте и в другой роли, пусть пробует.

27 лет – многовато для возвращения, трудно будет соревноваться. Но это теперь уже не наши проблемы. Флаг ей в руки, но раз она переходит в сборную Канады, переживать за нее не буду, я патриотка», – сказала Великова.

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