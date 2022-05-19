Траньков о переходе Забияко в Канаду: «На международном уровне у нее будет все в порядке, если продолжится отстранение России, не будет Китая»

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Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков прокомментировал информацию о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в Канаду.

«За это время в Канаде парное катание вперед не ушло, после того, как закончили Меган Дюамель и Эрик Редфорд, ничего нового не появилось. Конкуренции там практически никакой нет. Вернулась Ванесса Джеймс, встала в пару (с Редфордом), за полгода на Олимпиаду поехала.

На международном уровне у нее тоже (с результатами) будет все в порядке, если продолжится отстранение России, не будет Китая, кто там останется, США, японцы? В Европе тоже практически никого нет. То есть решение вполне взвешенное.

Я знал, что она искала партнера, поэтому это для меня не стало сюрпризом. Наташа любит кататься, любит тренироваться, она фанат спорта, поэтому только успеха могу ей пожелать», – сказал Траньков.

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