Лидер «Коммунистов России» о переходе Забияко в Канаду: «Она оказалась неблагодарной тварью. Не надо жалеть таких предателей, надо лишить всех наград и гражданства»

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Лидер «Коммунистов России» назвал предательством переход россиянки Натальи Забияко в сборную Канады. 

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

Забияко родилась в Эстонии и до 2014 года представляла эту страну.

«Такие случаи редко бывают, обычно люди благодарны своей стране. Кто бы она была без нашей спортивной школы и без нашей страны? Она оказалась неблагодарной тварью, особенно в такой момент, когда Канада проводит враждебную политику в отношении России, как и другие страны НАТО.

Никогда жалеть не надо таких предателей, надо лишить всех наград, вычеркнуть из всех спортивных летописей России и по-хорошему надо лишить гражданства, но у нас пока нет такого механизма в Конституции.

Надо усиливать воспитание наших спортсменов, чтобы не было таких вещей, и думать, кому мы даем поддержку. В Канаде конкуренция высокая, там предателей не любят, скорее всего, ее звали, чтобы злить нас, чтобы показать, что от вас бежит крыса.

Она, скорее всего, получит свои доллары, в спорте она вряд ли чего-то добьется. Жаль труда людей, которые вкладывались в ее воспитание. Это национальное предательство.

Надо провести собрание всех спортсменов, тренеров и руководителей фигурного катания, чтобы дать ей оценку по существу, нужно провести суд чести. Пусть она катится куда хочет», – сказал Сергей Малинкович.

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