Забияко должна получить разрешение от ФФКР для перехода в сборную Канады

Фигуристке Наталье Забияко необходимо получить разрешение на переход в сборную Канады от Федерации фигурного катания России ( ).

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«Все фигуристы, кто выступает на международном уровне, должны получать релиз от своих федераций перед переходом в другие сборные При этом Забияко избежит карантина, так как давно не выступала на международном уровне.

Таким образом, как только Наталья получит релиз от российской федерации и одобрение от ISU, она сразу же сможет кататься за Канаду», – сообщили в Международном союзе конькобежцев ( ).

Призер Олимпиады-2018 Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду («Р-Спорт»)