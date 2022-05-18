Илья Авербух: «Забияко чувствует, что не реализовала себя до конца. Выступая за Россию, перезапустить карьеру невозможно»

Теги Илья Авербух сборная России сборная Канады пары Наталья Забияко Закари Дэйлман Фигурное катание

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал решение фигуристки Натальи Забияко возобновить спортивную карьеру и начать выступать за сборную Канады. 

Фигуристка будет выступать в паре с Закари Дэйлманом. 

«Наталья Забияко блестяще выступала с Сашей Энбертом, но она достаточно давно завершила карьеру. Она удачно каталась в проекте «Ледниковый период», потом делилась со мной мыслями, что хочет снова выступать.

Поэтому для меня неудивительно ее решение. Наташа чувствует, что не реализовала себя до конца. Здесь нет речи о том, что действующий спортсмен покидает Россию ради другой страны.

Просто у нас огромная конкуренция в парном катании. Невозможно перезапустить карьеру, выступая за Россию, а вот в другой стране, где конкуренция гораздо ниже, почему нет?» – сказал Авербух.

Призер Олимпиады-2018 Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду («Р-Спорт»)

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