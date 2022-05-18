Илья Авербух: «Забияко чувствует, что не реализовала себя до конца. Выступая за Россию, перезапустить карьеру невозможно»

Хореограф, постановщик ледовых шоу поддержал решение фигуристки Натальи Забияко возобновить спортивную карьеру и начать выступать за сборную Канады.

Фигуристка будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

«Наталья Забияко блестяще выступала с Сашей Энбертом, но она достаточно давно завершила карьеру. Она удачно каталась в проекте «Ледниковый период», потом делилась со мной мыслями, что хочет снова выступать.

Поэтому для меня неудивительно ее решение. Наташа чувствует, что не реализовала себя до конца. Здесь нет речи о том, что действующий спортсмен покидает Россию ради другой страны.

Просто у нас огромная конкуренция в парном катании. Невозможно перезапустить карьеру, выступая за Россию, а вот в другой стране, где конкуренция гораздо ниже, почему нет?» – сказал Авербух.

Призер Олимпиады-2018 Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду («Р-Спорт»)