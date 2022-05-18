Тарасова о переходе Забияко в Канаду: «Жаль, что потеряли хорошую девочку. Можно пожелать удачи и счастливого пути – он будет нелегким»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Канады пары Наталья Забияко Закари Дэйлман Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады. 

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«У нас есть кому выступать всегда, но жаль, что потеряли хорошую девочку, которая от нас уходит.

Хорошо, что нашла себе там партнера. У нас, видимо, его не оказалось.

Каждый человек – это потеря. Просто мы должны создать такую обстановку, чтобы от нас никто не уходил. Хотя в мире фигурного катания все привыкли к таким переходам. Ко мне тоже многие переходили.

Можно девочке пожелать удачи и счастливого пути. Он будет нелегким», – сказала Тарасова.

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