Александр Энберт: «Надеюсь, что у Забияко все будет получаться. Если она будет первой на любом из турниров, я буду счастлив, очень за нее болею»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде отреагировал на возобновление карьеры своей бывшей партнершей Натальей Забияко.

Сегодня стало известно, что Забияко планирует выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

«Наталья очень любит кататься, она хотела этого, так что, уверен, возобновление карьеры станет для нее радостью. Соответственно, и для меня это радость. Надеюсь, что у нее все будет получаться, и если она будет первой на любом из турниров, я буду счастлив, очень за нее болею. Мы с ней добились всех успехов вместе, и она заслуживает золотых медалей, она прекрасная партнерша и прекрасный человек. Возвращение в спорт – сложное мероприятие. Я уверен, что Наталья на протяжении всего периода после завершения нашей карьеры была в тонусе и занималась ОФП, но нагрузки для подготовки к серьезным стартам большие. Именно в этом будет сложность, но Наталья никогда больших нагрузок не боялась, даже их любила, всю работу делала с удовольствием, это я могу сказать на 100%, и она с этим справится. Воспримет сейчас это как определенный челлендж.

Надеюсь, у них с партнером все сложится по антропометрическим данным, по элементам все будет комфортно. Еще одна сложность в том, что парное катание идет вперед. Появляются пары, которые прыгают параллельный тройной лутц, флип, четверные подкрутки.

Так что, наверное, в техническом плане Наталье тоже надо будет прибавлять, хотя фигурное катание меняется, и, возможно, они будут брать красотой катания, хореографичностью и интересными интерпретациями. Все-таки наш спорт близок к искусству, хоть и часто, но не всегда техническая составляющая является основополагающей. Тем не менее она важна, поэтому у Натальи впереди путь по освоению каких-то новых более сложных поддержек, тодесов, вращений», – сказал Энберт.

Экс-фигурист исключил, что тоже может вернуться в спорт.

«Наталья, как и мои родители, семья и (тренер) Нина Михайловна (Мозер), лучше всех знает мою ситуацию. Чисто теоретически кататься я могу, я участвую в шоу, в «Ледниковом периоде», в спектакле «Анна Каренина», понятно, что это нагрузки, но профессиональный спорт – это другое. И Наталья прекрасно понимает разницу между шоу и профессиональным спортом. У Натальи риск вернуться в спорт – получится или не получится, а у меня этот риск немножко больше. Мало того, что не получится, так станет еще и не очень хорошо.

Так что нет, Наталья мне вернуться не предлагала, наше совместное возвращение мы не обсуждали, и мы с ней, когда завершали карьеру, обсуждали, что это раз и навсегда. И я, конечно, рисковать своим здоровьем и возвращаться не буду. Моя ситуация не мешает мне жить, но профессиональный спорт отличается от жизни даже участника шоу.

Даже если не говорить о каких-то возможных (медицинских) недопусках для меня, Наталья больше хочет в спорт, чем я. Я бы уже задумался, хотел бы ли я снова пройти всю эту дорогу с нуля, потому что профессиональный спорт – это адский труд. Но мне думать об этом и ломать голову не приходится, потому что это просто невозможно, а у Натальи было время, думаю, она это обдумывала и во время пандемии, и если такая мысль у нее появилась в голове, и она к этому готова, то я очень за нее рад. Я буду за нее очень сильно болеть», – добавил Энберт.