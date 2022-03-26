Александр Жулин: «Девочки на Кубке Первого канала прыгнули такое количество четверных, что остальному миру хватит лет на тридцать. Для меня этот ЧМ – профанация»

Тренер Александр Жулин назвал профанацией чемпионат мира во французском Монпелье в связи с отсутствием российских фигуристов.

«Вчера девочки на Кубке Первого канала прыгнули такое количество четверных прыжков, что остальному миру хватит лет на тридцать, чтобы хотя бы постараться подобраться к этому результату. Для меня этот чемпионат какая-то профанация. Пока русских не будет на чемпионате мира, я его в принципе смотреть не буду. Это совершенно не та история.

Если бы наши фигуристки участвовали, Каори Сакамото смогла бы занять призовое место только при условии, если бы одна из наших девочек что-то сорвала, как случилось с Камилой Валиевой на Олимпиаде. А в принципе это невозможно. Щербакова, Трусова и Валиева это вообще другая планета.

Хотя Сакамото феноменальная спортсменка, но четверные прыжки, к сожалению, она никогда не сможет прыгнуть», – заявил Жулин.