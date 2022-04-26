Президент РФ Владимир Путин отметил, что Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.
Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.
«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – сказал Путин.
Президент также отметил, что 26 апреля у российской фигуристки день рождения и предложил ее поздравить.
«У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – добавил Путин.
«Уже третью Олимпиаду подряд у России – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – отметил президент.
Сегодня в Кремле проходит церемония награждения олимпийцев.