Президент РФ Владимир Путин отметил, что вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – сказал Путин.

Президент также отметил, что 26 апреля у российской фигуристки день рождения и предложил ее поздравить.

«У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – добавил Путин.

«Уже третью Олимпиаду подряд у России – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – отметил президент.

Сегодня в Кремле проходит церемония награждения олимпийцев.