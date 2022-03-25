Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где они завоевали шесть медалей, в том числе две золотых.

«Думаю, мы выступили хорошо. Не отлично. Мы взяли те медали, которые должны были брать, и не взяли те медали, которые могли бы взять, если бы прыгнули выше головы.

Ребята все большие молодцы, все старались, соревновались, но есть золото. Вот я не выиграл золото, занял второе место – сколько бы я ни рассуждал, я не выиграл. Спорт – это четкие критерии.

В теории мы могли сражаться и выигрывать в очень сложной борьбе с очень сильными соперниками. Вот в мужском катании мы априори не могли сражаться. Что касается других видов, то там мы везде могли бороться за золото», – сказал Авербух.

«В этом, наверное, тоже есть такая высшая справедливость, что Олимпиаду выиграла абсолютно талантливая Анечка Щербакова, которая прошла очень сложную дорогу. Прям олимпийскую дорогу. И это было очень важно, это очень большая справедливость.

И хочется говорить о ней как об олимпийской чемпионке. Она очень талантливая, очень внутренне богатая девочка: она очень хорошо говорит, хорошо воспитана, в очень хорошей семье. Я был искренне рад за нее, за ее выступление.

Саша Трусова тоже очень большая умница – показала рекорд. Она очень целенаправленная девчонка, которая отстояла себя.

Если говорить сухими цифрами, то, конечно, все три места должны были занимать наши девочки. Это форс-мажор, что Камила (Валиева) – четвертая», – отметил хореограф.

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