Бестемьянова о правилах на катке в США: «Родителям запрещено выходить на лед во время тренировок детей в любом месте, в России в том числе. У Тутберидзе тоже так»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Это абсолютно нормальная история. Родителям запрещено выходить на лед во время тренировок детей в любом месте, в России в том числе. У нее на катке тоже так.

Думаю ли я, что политика здесь уже не играет роль? Я этого не знаю. Но я не вижу в этом ничего такого, как говорится. Я предполагаю, что раньше, когда она туда приезжала, она могла, наверное, выйти на лед. Я этого не знаю, наверняка, как было раньше и как теперь. Она же не в первый раз приехала», – сказала Бестемьянова.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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