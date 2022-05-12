Бестемьянова о правилах на катке в США: «Родителям запрещено выходить на лед во время тренировок детей в любом месте, в России в том числе. У Тутберидзе тоже так»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери , которая тренируется в США в танцевальном дуэте с .

«Это абсолютно нормальная история. Родителям запрещено выходить на лед во время тренировок детей в любом месте, в России в том числе. У нее на катке тоже так.

Думаю ли я, что политика здесь уже не играет роль? Я этого не знаю. Но я не вижу в этом ничего такого, как говорится. Я предполагаю, что раньше, когда она туда приезжала, она могла, наверное, выйти на лед. Я этого не знаю, наверняка, как было раньше и как теперь. Она же не в первый раз приехала», – сказала Бестемьянова.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?