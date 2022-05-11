Директор катка в Норвуде о визите Тутберидзе в США: «Ей нельзя находиться на льду или у бортика. Ожидаем, что Этери соблюдет правила нашего клуба»

Директор катка в Норвуде Ребекка Стамп прокомментировала информацию о визите заслуженного тренера России по фигурному катанию .

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с .

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь , выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом . Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой.

Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», – написала Стамп в электронной рассылке.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?