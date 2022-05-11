Дмитрий Свищев: «Тутберидзе уехала в США не навсегда. Все пытаются искать некую политическую подоплеку, но мы не слышали от нее никаких заявлений»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о поездке тренера в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Тутберидзе же уехала не навсегда, а на время. Свою школу в нашей стране не закрыла. Этери поехала по своим делам, и в этом ничего такого зазорного нет. Есть перерыв, и человек вправе ездить отдыхать.

У нее есть своя семья, возможности, личное время. Она достаточно свободна. Понимаю, что в связи с ее выездом из страны все пытаются искать некую политическую подоплеку, но мы не слышали от нее никаких заявлений. И у нас нет никакой причины обвинять Тутберидзе в ее патриотических чувствах.

Это очень нужный для России тренер. Ее школа сделала очень много по подготовке спортсменов. Думаю, она еще принесет много пользы нашему спорту и стране.

Насколько вероятно, что ее там могут задержать и посадить по закону Родченкова? Это почти невероятно. За что ее там могут удержать? Она не нанесла урон и никаких потерь США.

Закон Родченкова очень неоднозначен. Американцы придумали его для себя и живут по нему. Но не надо пугать Этери и нас. Тутберидзе спокойно приехала в Америку и так же уедет оттуда.

Сейчас важно, чтобы наши спортсмены знали, что в России министерство спорта, их родные клубы и тренеры будут продолжать подготовку. Мы в ближайшее время восстановим права наших спортсменов. Продолжается работа с международными федерациями и олимпийским комитетом.

Сейчас сложное время, но нужно его пережить. Поэтому на данный момент надо подготовиться. Первые недели нужно спортсменам отдохнуть, а потом идти вперед на стадионы», – сказал Свищев.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?