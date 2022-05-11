Дмитрий Свищев: «Тутберидзе уехала в США не навсегда. Все пытаются искать некую политическую подоплеку, но мы не слышали от нее никаких заявлений»

Теги сборная России Дмитрий Свищев Этери Тутберидзе Фигурное катание

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о поездке тренера Этери Тутберидзе в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Тутберидзе же уехала не навсегда, а на время. Свою школу в нашей стране не закрыла. Этери поехала по своим делам, и в этом ничего такого зазорного нет. Есть перерыв, и человек вправе ездить отдыхать.

У нее есть своя семья, возможности, личное время. Она достаточно свободна. Понимаю, что в связи с ее выездом из страны все пытаются искать некую политическую подоплеку, но мы не слышали от нее никаких заявлений. И у нас нет никакой причины обвинять Тутберидзе в ее патриотических чувствах.

Это очень нужный для России тренер. Ее школа сделала очень много по подготовке спортсменов. Думаю, она еще принесет много пользы нашему спорту и стране.

Насколько вероятно, что ее там могут задержать и посадить по закону Родченкова? Это почти невероятно. За что ее там могут удержать? Она не нанесла урон и никаких потерь США.

Закон Родченкова очень неоднозначен. Американцы придумали его для себя и живут по нему. Но не надо пугать Этери и нас. Тутберидзе спокойно приехала в Америку и так же уедет оттуда.

Сейчас важно, чтобы наши спортсмены знали, что в России министерство спорта, их родные клубы и тренеры будут продолжать подготовку. Мы в ближайшее время восстановим права наших спортсменов. Продолжается работа с международными федерациями и олимпийским комитетом.

Сейчас сложное время, но нужно его пережить. Поэтому на данный момент надо подготовиться. Первые недели нужно спортсменам отдохнуть, а потом идти вперед на стадионы», – сказал Свищев.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные