Психолог о поездке Тутберидзе в США: «Когда эстрадная звезда бежит из страны с интересными заявлениями, это одно. А у Этери – семейные обстоятельства»

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о поездке тренера Этери Тутберидзе в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

Ранее директор катка в Норвуде Ребекка Стамп заявила, что Тутберидзе запрещено находиться на льду или у бортика на катке.

– Если Этери Тутберидзе арестуют в США из-за допингового скандала с Валиевой, то в России фанаты фигурного катания буду жалеть ее или, наоборот, злорадствовать?

– Я думаю, что умные люди будут жалеть, а те, кто не очень хорошо разбирается в фигурном катании и склонен к интригам, будет злорадствовать. Люди, которые понимают, что ученики Тутберидзе сделали много для имиджа нашего спорта и нашей страны, поддержат ее.

Что будет с Этери Георгиевной – посмотрим. Видимо, ей нужно сейчас видеть дочь. Ее можно понять, она – мать.

– Если Тутберидзе останется в Америке, в России начнется развенчание ее культа личности?

– Надо учитывать обстоятельства. Когда эстрадная звезда, награбившая денег, бежит из страны с интересными заявлениями, это одно. А когда у Этери Георгиевны так сложились семейные обстоятельства, это другой вопрос.

Нельзя воспринимать ситуацию в черно-белой гамме. Мир гораздо более многоцветен, и ситуации могут быть разные. Еще раз повторюсь, что нужно войти в ее положение и не забывать, сколько этот человек сделала для нашей страны, – сказал Гущин.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?