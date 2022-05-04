Инна Гончаренко: «Думаю, если Валиевой отметят в каскаде неправильный ритм и что-то снизят, это существенно ни на что не повлияет, отрыв слишком большой»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко ответила на вопрос о том, как последние поправки в правилах судейства скажутся на оценивании .

ISU добавил в штрафные пункты надбавок за качество исполнения, в частности, смену ребра между прыжками в каскаде и касание льда свободной ногой между прыжками.

«У Камилы достаточно длинные рычаги от природы, она пока замахнется, это и будет оттяжка и накат, поэтому можно дойти до абсурда в этом копании. Думаю, даже если с помощью этих новых поправок Камиле отметят в каскаде неправильный ритм и что-то снизят, это существенно ни на что не повлияет, отрыв слишком большой.

Всегда надо смотреть с двух сторон на проблему, с одной стороны, казалось бы, любое уточнение будет добавлять объективности, с другой – фактор субъективности никуда при этом не девается. Кому-то покажется, что было касание, кто-то скажет, что нет, я пока не понимаю, насколько это кардинально на что-то повлияет.

Думаю, что какие-то нюансы при прочих равных [могут быть], но если у фигуриста серьезный технический набор, то вряд ли [повлияют], наши девочки прыгают качественно, касаний не допускают», – сказала Гончаренко.

ISU добавил в штрафные пункты GOE смену ребра между прыжками в каскаде и касание льда свободной ногой между прыжками