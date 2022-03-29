Инна Гончаренко: «Щербакова в очередной раз приятно удивила в этом сезоне – показала стойкость, умение собираться в нужный момент, выдавать чистые прокаты»

Тренер Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от прошедшего сезона в фигурном катании.
«В очередной раз в этом сезоне приятно удивила Аня Щербакова, которая в очередной раз показала свою стойкость, способность собираться в нужный момент, выдавать чистые прокаты и становиться олимпийской чемпионкой. Нас можно всех поздравить – у нас есть олимпийская чемпионка.
Сейчас прошел Кубок Первого канала, там меня приятно поразила Лиза Туктамышева с новой короткой программой и чистыми тройными акселями, с прекрасным настроением. Надо отдать ей должное – она весь сезон являлась примером для подрастающего поколения.
Рада была видеть (на Кубке Первого канала) Мишу Коляду, что он со своими болячками разделался и выступил хорошо, показал потрясающую программу «Белый ворон» – мечтала ее еще раз увидеть, он дал мне такой шанс в конце сезона ею насладиться.
Очень удачная программа и «Щелкунчик», они стали уже произведениями искусства. Это как «Зима» нашего Алексея Ягудина, такие шедевры случаются не каждый год.
Камила Валиева, несмотря на перенесенный стресс, прекрасно на Кубке Первого канала выступала. Жаль, не увидели Сашу Трусову, но на все есть свои причины, жизнь продолжается, сезон закончен на хорошей ноте», – сказала Гончаренко.