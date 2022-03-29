Инна Гончаренко: «Щербакова в очередной раз приятно удивила в этом сезоне – показала стойкость, умение собираться в нужный момент, выдавать чистые прокаты»

Тренер Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от прошедшего сезона в фигурном катании.

«В очередной раз в этом сезоне приятно удивила , которая в очередной раз показала свою стойкость, способность собираться в нужный момент, выдавать чистые прокаты и становиться олимпийской чемпионкой. Нас можно всех поздравить – у нас есть олимпийская чемпионка.

Сейчас прошел канала, там меня приятно поразила Лиза Туктамышева с новой короткой программой и чистыми тройными акселями, с прекрасным настроением. Надо отдать ей должное – она весь сезон являлась примером для подрастающего поколения.

Рада была видеть (на Кубке Первого канала) Мишу Коляду, что он со своими болячками разделался и выступил хорошо, показал потрясающую программу «Белый ворон» – мечтала ее еще раз увидеть, он дал мне такой шанс в конце сезона ею насладиться.

Очень удачная программа и «Щелкунчик», они стали уже произведениями искусства. Это как «Зима» нашего Алексея Ягудина, такие шедевры случаются не каждый год.

, несмотря на перенесенный стресс, прекрасно на Кубке Первого канала выступала. Жаль, не увидели Сашу Трусову, но на все есть свои причины, жизнь продолжается, сезон закончен на хорошей ноте», – сказала Гончаренко.