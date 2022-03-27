Татьяна Тарасова: «Место Валиевой в рейтинге ISU не имеет никакого значения. Неважно, где она там оказалась. Все все видели»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об обновленном рейтинге ISU, в котором лидирует Анна Щербакова.

Александра Трусова занимает в рейтинге второе место, Елизавета Туктамышева – пятое, Камила Валиева – седьмое.

«Аня действительно достойна первого места в мировом рейтинге ISU. Она не просто достойна, Аня должна быть и есть первая.

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка! Это звание говорит само за себя лучше всяких рейтингов», – сказала Тарасова.

«Говоря о других российских спортсменках в рейтинге ISU, все девочки присутствуют, все вошли. Место Камилы Валиевой в рейтинге ISU не имеет никакого значения.

Неважно, где она там оказалась, на каком месте. Все все видели. Главное, что она у нас такая есть!» – отметила тренер.

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я

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