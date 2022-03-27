Татьяна Тарасова: «Место Валиевой в рейтинге ISU не имеет никакого значения. Неважно, где она там оказалась. Все все видели»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об обновленном рейтинге ISU, в котором лидирует Анна Щербакова.

Александра Трусова занимает в рейтинге второе место, Елизавета Туктамышева – пятое, Камила Валиева – седьмое.

«Аня действительно достойна первого места в мировом рейтинге ISU. Она не просто достойна, Аня должна быть и есть первая.

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка! Это звание говорит само за себя лучше всяких рейтингов», – сказала Тарасова.

«Говоря о других российских спортсменках в рейтинге ISU, все девочки присутствуют, все вошли. Место Камилы Валиевой в рейтинге ISU не имеет никакого значения.

Неважно, где она там оказалась, на каком месте. Все все видели. Главное, что она у нас такая есть!» – отметила тренер.

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я