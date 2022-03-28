Гончаренко об упрощенном контенте Валиевой на Кубке Первого канала: «Камила приболела перед стартом, и, скорее всего, не успела восстановиться»

Тренер по фигурному катанию рассказала, почему катала программы с упрощенным контентом на Кубке Первого канала в Саранске.

Валиева исполнила один элемент ультра-си – четверной тулуп в произвольной программе.

«У Камилы, насколько я слышала, были небольшие проблемы со здоровьем. Она приболела перед стартом, поэтому упрощение связано, скорее всего, с тем, что она не успела восстановиться. И все же четверной прыжок от нее мы увидели», – сказала Гончаренко.

Валиева упростила программу и проиграла Щербаковой, но после олимпийской драмы она нуждалась в чистом прокате