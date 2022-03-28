Гончаренко об упрощенном контенте Валиевой на Кубке Первого канала: «Камила приболела перед стартом, и, скорее всего, не успела восстановиться»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, почему Камила Валиева катала программы с упрощенным контентом на Кубке Первого канала в Саранске.

Валиева исполнила один элемент ультра-си – четверной тулуп в произвольной программе.

«У Камилы, насколько я слышала, были небольшие проблемы со здоровьем. Она приболела перед стартом, поэтому упрощение связано, скорее всего, с тем, что она не успела восстановиться. И все же четверной прыжок от нее мы увидели», – сказала Гончаренко.

Валиева упростила программу и проиграла Щербаковой, но после олимпийской драмы она нуждалась в чистом прокате

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