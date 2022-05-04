ISU добавил в штрафные пункты GOE смену ребра между прыжками в каскаде и касание льда свободной ногой между прыжками

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новое коммюнике c инструкцией по судейству качества исполнения элементов (GOE) в одиночном и парном катании.

Качество исполнения элемента оценивается судейской бригадой по шкале от -5 до +5.

добавил в штрафные пункты надбавок за качество исполнения, в частности, смену ребра между прыжками в каскаде и касание льда свободной ногой между прыжками. Эти ошибки подразумевают снижение GOE от -1 до -2 пунктов.

Также в новом коммюнике ISU разъяснил критерий «плохой отрыв». Под ним понимается отталкивание ребром на зубцовых прыжках, исполнение тулупа как «ту-акселя» и лишние обороты на льду перед отрывом. Эти ошибки должны вести к снижению GOE от -1 до -3 пунктов.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине