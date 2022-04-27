Боброва об альтернативном Гран-при: «Не следует идти вразрез с ISU, нужно искать лазейки, чтобы интересы спортсменов каждой из стран-участниц были учтены»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила идею о проведении внутреннего Гран-при по фигурному катанию в России.

«Я слышала об этом желании. Но нужно принимать во внимание, что, скорее всего, эти соревнования не будут проходить под эгидой ISU, а это означает, что оценки не пойдут в зачет сезона и международный рейтинг спортсмена не будет повышаться.

C учетом сегодняшнего отношения к российскому спорту, с учетом отмены этапа Гран-при в России очень велик шанс того, что страны, которые примут приглашение на участие в открытых соревнованиях, проводимых Россией, скорее всего, будут подвержены санкциям со стороны Международного союза конькобежцев.

Это большой вопрос, если мы хотим провести турнир с участием спортсменов из других стран. Не следует идти вразрез с международной федерацией, нужно искать лазейки, чтобы интересы спортсменов каждой из стран-участниц были учтены.

В Гран-при выступают лучшие фигуристы мира, и когда мы создадим турнир, вряд ли на него приедут спортсмены из США, Канады, Франции и из других стран, которые выступили против этапа Гран-При в Москве.

Поэтому вряд ли это будет сильнейший турнир, но и Гран-при без России будут выглядеть очень скудно, потому что россияне в некоторых дисциплинах тащили их на высочайший уровень», – сказала Боброва.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине