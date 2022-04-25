Депутат Пайкин: «Пора переходить от сожалений и бесполезных апелляций к формированию международных турниров по фигурному катанию высокого уровня»

Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о решении Международного союза конькобежцев ( ) отменить этап Гран-при по фигурному катанию в России в следующем сезоне.

«Международный союз конькобежцев изменил устав и теперь вправе отменять или переносить любые соревнования. Что и было немедленно сделано — этап Гран-при России по фигурному катанию в следующем сезоне не состоится.

Можно ли всерьез считать международными соревнования по фигурному катанию без России? Конечно, нет. Надо ли бороться с решением Международного союза конькобежцев? Тоже нет, поскольку формулировки в новом уставе крайне размыты.

А вот что надо сделать прямо сейчас — это организовывать в России действительно международные соревнования по фигурному катанию.

Пора переходить от сожалений и бесполезных апелляций к формированию международных турниров высокого уровня», – сказал Пайкин.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине