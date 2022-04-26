Олег Матыцин: «Совместно с Федерацией фигурного катания прорабатываем идею организации Гран-при в России»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что идея собственного турнира Гран-при по фигурному катанию в России прорабатывается.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене российского этапа Гран-при в сезоне-2022/23.

«Это предложение (провести собственный турнир в РФ) действительно мы прорабатываем совместно с Федерацией фигурного катания.

И мы прорабатываем идею организации Гран-при в России, по формату мы сейчас обсуждаем. Я уверен, что будет большой интерес.

Мы достаточно обладаем ресурсом, опытом проведения крупных соревнований. По формату, каким он будет, кого мы пригласим на этот этап, решим в ближайшее время», – сказал Матыцин.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине