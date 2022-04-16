Чемпионат мира среди юниоров. Со Ен Чи, Торнгрен, Петрыкина, Сио, Левито выступят с короткими программами

16 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине девушки выступят с короткими программами.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Девушки

Короткая программа

Начало – 10:50 по московскому времени.

Четвертая разминка

16. Елена Комова (Великобритания)

17. Жюстин Миклетт (Канада)

Пятая разминка

23. Ноэль Штрели (Польша)

24. Лиа Перейра (Канада)

25. Лорин Шильд (Франция)

Шестая разминка

26. Виктория Алькантара (Австралия)

27. Вивьен Папп (Венгрия)

28. Никола Фомченкова (Латвия)

29. Ринка Ватанабе (Япония)

Седьмая разминка

33. Рион Сумийоши (Япония)

34. Джогали Аглинските (Литва)

36. Джиа Шин (Южная Корея)

37. Нина Пинзарроне (Бельгия)

Восьмая разминка

38. Со Ен Чи (Южная Корея)

39. Линнеа Цедер (Финляндия)

40. Линдси Торнгрен (США)

41. Нина Петрыкина (Эстония)

42. Клэр Сио (США)

43. Изабо Левито (США)

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине