Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине

С 14 по 17 апреля в Таллине пройдет чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Российские фигуристы не выступят на турнире.

Чемпионат мира среди юниоров

Таллин, Эстония

14 апреля

Юноши, короткая программа

13:00

Пары, короткая программа

19:05

15 апреля

Танцы на льду, ритм-танец

14:15

Пары, произвольная программа

19:00

16 апреля

Девушки, короткая программа

10:50

Юноши, произвольная программа

18:15

17 апреля

Танцы на льду, произвольный танец

11:45

Девушки, произвольная программа

15:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.