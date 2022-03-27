Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пападакис и Сизерон, Уно, Кагияма, Сакамото, Хендрикс, Губанова, Квителашвили выступят с показательными номерами

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье пройдут показательные выступления.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Монпелье, Франция
27 марта
Показательные выступления
Начало – 16:30 по московскому времени.
Первое отделение
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
3. Анастасия Губанова (Грузия)
4. Киган Мессинг (Канада)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Мэрайя Белл (США)
7. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
8. Винсент Чжоу (США)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
10. Алиса Лью (США)
11. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)
12. Казуки Томоно (Япония)
13. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Второе отделение
16. Ю Ен (Южная Корея)
17. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
18. Морис Квителашвили (Грузия)
19. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
20. Юма Кагияма (Япония)
21. Луна Хендрикс (Бельгия)
22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
23. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
24. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
25. Каори Сакамото (Япония)
26. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
27. Шома Уно (Япония)
28. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)