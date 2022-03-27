Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пападакис и Сизерон, Уно, Кагияма, Сакамото, Хендрикс, Губанова, Квителашвили выступят с показательными номерами

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье пройдут показательные выступления.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

27 марта

Показательные выступления

Начало – 16:30 по московскому времени.

Первое отделение

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

3. (Грузия)

4. Киган Мессинг (Канада)

5. – (США)

6. Мэрайя Белл (США)

7. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

8. Винсент Чжоу (США)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

10. Алиса Лью (США)

11. – Эрик Редфорд (Канада)

12. Казуки Томоно (Япония)

13. Пайпер Гиллес – (Канада)

Второе отделение

16. Ю Ен (Южная Корея)

17. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

18. Морис Квителашвили (Грузия)

19. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

20. Юма Кагияма (Япония)

21. Луна Хендрикс (Бельгия)

22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

23. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

24. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

25. Каори Сакамото (Япония)

26. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

27. Шома Уно (Япония)

28. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)