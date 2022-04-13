Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Сафина и Берулава, Голубева и Мур покажут короткие программы

14 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине пары выступят с короткими программами.
Сборная России не участвует на соревнованиях.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Таллин, Эстония
Пары
Короткая программа
Начало – 19.05 по московскому времени.
Первая разминка
1. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада)
2. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
3. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
Вторая разминка
4. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
5. Алисса Монтан – Филиппо Клеричи (Италия)
6. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия)
Третья разминка
7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
8. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине