Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Сафина и Берулава, Голубева и Мур покажут короткие программы

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14 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине пары выступят с короткими программами.

Сборная России не участвует на соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Пары

Короткая программа

Начало – 19.05 по московскому времени.

Первая разминка

1. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада)

2. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

3. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

Вторая разминка

4. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

5. Алисса Монтан – Филиппо Клеричи (Италия)

6. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия)

Третья разминка

7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

8. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине

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