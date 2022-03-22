Чемпионат мира по фигурному катанию. Пападакис и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Хаббел и Донохью покажут ритм-танцы

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Монпелье, Франция
25 марта
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.00 по московскому времени.
Старт-лист
Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: о распределении по разминкам станет известно позже. Полный список участников можно посмотреть здесь.
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022