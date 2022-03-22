Чемпионат мира по фигурному катанию. Пападакис и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Хаббел и Донохью покажут ритм-танцы

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

25 марта

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: о распределении по разминкам станет известно позже. Полный список участников можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022