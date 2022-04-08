Ренат Лайшев: «Я рад, что Авербух решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Тутберидзе»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил решение Ильи Авербуха начать тренерскую работу.

Ранее Авербух сообщил, что планирует работать с юниорами в школе Нины Мозер.

«Авербух – настоящий патриот, мы видим это по его делам и работе. Я рад за Авербуха, что он решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Этери Георгиевну (Тутберидзе), она уникальный человек, гений», – сказал Лайшев.

Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»