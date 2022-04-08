Жулин о начале тренерской карьеры Авербуха: «Уже дрожу! Предлагаю поменяться: Илья идет в тренеры, а я – в «Ледниковый период»

Серебряный призер Лиллехаммера-1994 в танцах на льду Александр Жулин оценил решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Уже дрожу! Предлагаю ему поменяться: Илья идет в тренеры, а я – в «Ледниковый период», ха-ха. На самом деле думаю, что Авербух сможет быть очень хорошим специалистом, судя по его постановкам.

Тем более что он учился на моей технике. Так что у него все получится. Могу только пожелать Авербуху успехов на этом поприще», – цитирует Жулина «Р-Спорт».

– Как думаете, сложится у него (у Авербуха) карьера?

– Я практически уверен, что да. У него правильно выстроена техника работы. Если будет скрупулезно относиться к работе, то все будет хорошо. Илья же начинал тренировать, когда катался с Лобачевой, но потом ушел заниматься шоу, «Ледниковым периодом».

– Что можете ему посоветовать?

– Могу посоветовать набраться терпения. Тренерская деятельность предполагает наличие большого количества терпения. А вообще, он и так самодостаточный человек.

– Не поздно Авербух начал тренировать?

– Здесь вопрос в том, с каким уровнем пар он будет работать. Если возьмет совсем юниоров, то будет тяжело. За ними надо с палкой бегать – работа неблагодарная, я поэтому с юниорами и не работаю.

А если возьмет спортсменов постарше, то может дать им много. Думаю, мы приобрели в лице Авербуха хорошего тренера в танцах на льду, – приводит слова Жулина «Спорт День за Днем».

Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»