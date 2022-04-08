Алексей Мишин: «Я приветствую решение Авербуха, но рад не за него, а за отечественный тренерский корпус, в ряды которого влился замечательный специалист»

Теги Илья Авербух сборная России Алексей Мишин танцы на льду Ледниковый период Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Я приветствую решение Ильи, но я рад не за него, а рад за отечественный тренерский корпус, в ряды которого влился замечательный специалист.

Сможет ли он теперь совмещать тренерскую работу с ледовыми шоу? Добавлять какие-то ответы про «Ледниковый период» и шоу не буду, вы еще спросите, успеет ли он совмещать любовь с женой или ему некогда будет ее целовать», – сказал Мишин.

Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»

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