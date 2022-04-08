Алексей Мишин: «Я приветствую решение Авербуха, но рад не за него, а за отечественный тренерский корпус, в ряды которого влился замечательный специалист»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Я приветствую решение Ильи, но я рад не за него, а рад за отечественный тренерский корпус, в ряды которого влился замечательный специалист.

Сможет ли он теперь совмещать тренерскую работу с ледовыми шоу? Добавлять какие-то ответы про «Ледниковый период» и шоу не буду, вы еще спросите, успеет ли он совмещать любовь с женой или ему некогда будет ее целовать», – сказал Мишин.

Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»