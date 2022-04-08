Татьяна Тарасова: «Тренерская работа включает в себя и режиссерство, и продюсерство, и работу постановщика, где Авербух уже себя отлично зарекомендовал»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России танцы на льду Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

Ранее Авербух сообщил, что планирует работать с юниорами в школе Нины Мозер.

«Я рада за Илью, он очень талантливый человек. Думаю, что у него все получится.

Смена деятельности? Так ведь тренерская работа включает в себя и режиссерство, и продюсерство, и работу постановщика, где Илья уже себя отлично зарекомендовал», – отметила Тарасова.

Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»

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