Илья Авербух: «Я начал вести достаточно активную тренерскую работу. Это единственное, что я на льду еще не попробовал»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о начале тренерской работы.

«Хочу отметить, что я сам начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу – вместе с Еленой Масленниковой. У нас открылась школа танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновения» – это каток школы Нины Михайловны Мозер. Это очень важное сотрудничество.

Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьезно заниматься еще и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих. Надеюсь, что мы сможем что-то доказать и в танцах на льду – в том деле, в котором я что-то понимаю.

– Вы будете активно заниматься тренерской деятельностью?

– Да, я так планирую. Конечно, это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании. Я еще раз подчеркну, что в этой школе я работаю не один – есть еще Елена Масленникова. Но да, это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа.

– Как вы пришли к тому, что хотите серьезно попробовать себя в тренерской деятельности и принять этот новый вызов?

– Вы правильно сказали про новый вызов. Действительно уже много чего сделано, и тренерство – это единственное, что я на льду еще не попробовал, – рассказал Авербух.