Катарина Гербольдт: «У Щербаковой есть все титулы. Лучше завершить карьеру победителем, чем ждать непонятно сколько решения ISU»

Теги Катарина Гербольдт сборная России ISU Аделина Сотникова женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.

Анна Щербакова вчера обмолвилась о возможном завершении карьеры. Как вы думаете, лучше уйти сейчас победителем или ждать, когда ISU снимет санкции с России и пока соревноваться с другими россиянками?

– Я думаю, что лучше завершить карьеру победителем, чем ждать непонятно сколько решения ISU. У Щербаковой есть все титулы, она – умная, успешная девушка, ее жизнь будет наполнена яркими красками. Спорт, в любом случае, когда-то заканчивается, поэтому лучше уйти из него на пике своего успеха.   

– Что вы скажете о тенденции тянуть с новостью о завершении карьеры. Например, Аделина Сотникова много лет не выступала на соревнованиях, но при этом объявила о завершении карьеры только в том году. Евгения Медведева до сих пор считается действующей спортсменкой. Это желание оставаться всегда на плаву? Или есть какая-то вторичная выгода?

– Мне сложно сказать, почему спортсмены так поступают. Мне этого не понять. Все знают, когда ты не стартуешь сезон и не проводишь полноценные тренировки, вернуться в прежнюю форму будет практически невозможно, в таком случае можно говорить о завершении карьеры. Лучше не обманывать себя и зрителей и уходить вовремя, – сказала Гербольдт.

Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»

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