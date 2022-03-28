Катарина Гербольдт: «У Щербаковой есть все титулы. Лучше завершить карьеру победителем, чем ждать непонятно сколько решения ISU»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.

– вчера обмолвилась о возможном завершении карьеры. Как вы думаете, лучше уйти сейчас победителем или ждать, когда снимет санкции с России и пока соревноваться с другими россиянками?

– Я думаю, что лучше завершить карьеру победителем, чем ждать непонятно сколько решения ISU. У Щербаковой есть все титулы, она – умная, успешная девушка, ее жизнь будет наполнена яркими красками. Спорт, в любом случае, когда-то заканчивается, поэтому лучше уйти из него на пике своего успеха.

– Что вы скажете о тенденции тянуть с новостью о завершении карьеры. Например, много лет не выступала на соревнованиях, но при этом объявила о завершении карьеры только в том году. до сих пор считается действующей спортсменкой. Это желание оставаться всегда на плаву? Или есть какая-то вторичная выгода?

– Мне сложно сказать, почему спортсмены так поступают. Мне этого не понять. Все знают, когда ты не стартуешь сезон и не проводишь полноценные тренировки, вернуться в прежнюю форму будет практически невозможно, в таком случае можно говорить о завершении карьеры. Лучше не обманывать себя и зрителей и уходить вовремя, – сказала Гербольдт.

Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»