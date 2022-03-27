«Любовь спасет мир». Глейхенгауз опубликовал совместное фото с участниками Кубка Первого канала

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал фотографию с участниками Кубка Первого канала в Саранске.

Победу одержала команда «Красная машина», команда Марка Кондратюка «Время первых» заняла второе место.

«Любовь спасет мир», – написал Глейхенгауз.

На фото – фигуристы , , , , Анна Щербакова, , Камила Валиева и , а также тренеры , , Алексей Тихонов и сам Глейхенгауз.