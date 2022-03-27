«Любовь спасет мир». Глейхенгауз опубликовал совместное фото с участниками Кубка Первого канала

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Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал фотографию с участниками Кубка Первого канала в Саранске. 

Победу одержала команда Анны Щербаковой «Красная машина», команда Марка Кондратюка «Время первых» заняла второе место. 

«Любовь спасет мир», – написал Глейхенгауз.

На фото – фигуристы Алина Загитова, Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Евгения Медведева, а также тренеры Сергей Дудаков, Максим Траньков, Алексей Тихонов и сам Глейхенгауз. 

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