Фото
19

Мэдисон Чок вышла на лед в новом платье для произвольного танца в стиле фламенко

Американская фигуристка Мэдисон Чок вышла на лед в новом платье для произвольного танца в стиле фламенко.

Фото опубликовано в телеграм-канале «Всем лутц!»

Чок – трехкратная чемпионка мира в танцах на льду вместе с Эваном Бейтсом. 24-25 октября они выступят на этапе Гран-при в Китае.

Произвольный танец поставлен под песню Rolling Stones «Paint It Black» в обработке композитора Рамина Джавади.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
танцы на льду
logoсборная США
logoЭван Бейтс
logoМэдисон Чок
logoфото
logoГран-при Китая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Жулин об Олимпиаде: «Процентов 90 дам, что Малинин выиграет. В лучшем случае для Гуменника – серебро или бронза»
28сегодня, 06:28
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
113сегодня, 06:03
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
56сегодня, 06:00
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов, Алексахин, Хамзин, Халиуллин, Самбуев выйдут на лед с короткими программами
3вчера, 21:10
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами
6вчера, 20:53
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят произвольные программы
1вчера, 20:42
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
вчера, 20:33
Вегера о короткой: «Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю»
вчера, 18:09
Александр Брегей: «Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат»
вчера, 17:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Сизерон вернулся за золотом Игр? Можно ли обыграть Малинина? Итоги Гран-при Франции
1вчера, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57