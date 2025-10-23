Американская фигуристка Мэдисон Чок вышла на лед в новом платье для произвольного танца в стиле фламенко.

Фото опубликовано в телеграм-канале «Всем лутц!»

Чок – трехкратная чемпионка мира в танцах на льду вместе с Эваном Бейтсом. 24-25 октября они выступят на этапе Гран-при в Китае.

Произвольный танец поставлен под песню Rolling Stones «Paint It Black» в обработке композитора Рамина Джавади.